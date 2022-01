Morto durante lo stage: studenti in piazza in tutta Italia. Un ferito a Milano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Studente Morto a 18 anni nell'ultimo giorno di stage : oggi manifestazioni in tutta Italia. "Questa non è scuola, non è lavoro. Vogliamo sicurezza e diritti, stop Pcto e stage che insegnano la ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Studentea 18 anni nell'ultimo giorno di: oggi manifestazioni in. "Questa non è scuola, non è lavoro. Vogliamo sicurezza e diritti, stop Pcto eche insegnano la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tensioni a Torino tra le forze dell'ordine e gli studenti che manifestano per Lorenzo Parelli, il ragazzo di 18 ann… - Agenzia_Ansa : Morto durante lo stage: incidenti a Napoli. Vernice contro la sede degli industriali. Le forze dell'ordine caricano… - Agenzia_Ansa : Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stag… - danielevairo : RT @RadioGenova: Gli studenti torinesi manifestano per Lorenzo, morto durante alternanza scuola lavoro. Bastonati dalla polizia. https://t.… - Racchetta12 : RT @emergenzavvf: I #vigilidelfuoco ricordano oggi il collega Simone Mazzi, morto 19 anni fa durante una operazione di soccorso in località… -