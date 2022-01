Advertising

zazoomblog : Milan Brahim Diaz: “Avremmo meritato di più dobbiamo dare il sangue” - #Milan #Brahim #Diaz: #“Avremmo - sportmediaset : Milan, #BrahimDiaz suona la carica: 'Vogliamo vincere il derby'. #SportMediaset - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Brahim Diaz 'Milan ha qualità per lottare fino alla fine' - zazoomblog : Milan Brahim Diaz: “Posso indossare la 10 presto tornerò al top” - #Milan #Brahim #Diaz: #“Posso - sportface2016 : #Milan, Brahim #Diaz: 'Lavoriamo per alzare l'asticella. #Pioli? Lo ammiriamo tanto' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Brahim

... faremo il massimo per vincere" MILANO - Dal prossimo derby con l'Inter passano tante delle chance scudetto, ma comunque andrà ilci proverà fino all'ultimo. Parola diDiaz. "Credo che ...Il trequartista delDiaz, numero 10 dei rossoneri, ha rilasciato un'intervista a Sportmediaset dove ha parlato del suo momento e della sua condizione di forma: 'Adesso posso tornare alla mia migliore ...Nessuna scusa dunque per il numero dieci di Pioli, allenatore che al malagueno, in prestito dal Real, ha sempre dato fiducia: "Mi piace avere leadership e responsabilità, già giocare nel Milan è un or ...Il centrocampista del Milan, Brahim Diaz, è stato intervistato da Milan Tv. Il calciatore spagnolo ha parlato del rapporto che ha con il Mister, Stefano ...