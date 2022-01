CIRCUIT SUPERSTARS disponibile da oggi

(Di venerdì 28 gennaio 2022) SQUARE ENIX e Original Fire Games hannoannunciato che il gioco di corse con visuale dall’altoè orasu PlayStation 4., l’affascinante gioco realizzato da appassionati di corse per i fan di corse, è acquistabile per PC (tramite Steam), Xbox One e ora anche PS4. In occasione dell’uscita didella nuova versione, Square Enix Collective ha pubblicato un nuovo trailer sul suo canale YouTube. Gli utenti PS4 potranno giocare in cross-play con i loro amici che possiedono il gioco per PC (tramite Steam) o Xbox e avere a disposizione il garage dei loro sogni, con 12 veicoli pronti a sfrecciare sui 19 tracciati disponibili ambientati in 13 stupende location. Piloti e auto potranno sfruttare una serie di livree ...

SQUARE ENIX e Original Fire Games hanno oggi annunciato che il gioco di corse con visuale dall'alto CIRCUIT SUPERSTARS è ora disponibile su PlayStation 4.SQUARE ENIX® Ltd., and Original Fire Games today announced that the top-down racing game CIRCUIT SUPERSTARS, is now available on PlayStation®4 consoles. The charming game built by racing fans, for ...