Balotelli Joao Pedro | Mancini può sorridere | i due attaccanti in gol a Coverciano

Il Ct Mancini può sorridere anche senza Immobile: Balotelli e Joao Pedro in gol a Coverciano, Zaniolo provato in due ruoli Il Ct Mancini in questi due giorni di stage ha potuto lavorare su alcune novità e possibili sorprese in vista dei playoff di marzo contro la Macedonia. Saranno due mesi fondamentali per capire quali giocatori chiamare e quali possono essere determinanti. Mancini può sorridere per quanto riguarda l'attacco visto che in gol a Coverciano sono andati Balotelli e Joao Pedro, due novità fra le aggiunte dei convocati. Altra situazione da tenere d'occhio è quella di Zaniolo, provato anche nel suo ruolo naturale, ovvero quello di mezz'ala offensiva.

