Antonio Medugno al Grande Fratello Vip

(Di venerdì 28 gennaio 2022)A meno di due mesi dalla finale, la casa delVip 6 è pronta ad accogliere un nuovo “vippone” sconosciuto dai più. Nella puntate del reality show in onda stasera, Alfonso Signorini presenterà infatti ai telespettatori il giovane. Nato nel 1998,è originario di Napoli ed ha iniziato a farsi notare dal pubblico web grazie al suo canale Tik Tok, dove si è iscritto spronato dalla sorella ed ha raggiunto più di 3 milioni di seguaci. Da diversi anni lavora nel campo della moda ed ha sfilato per brand molto importanti, tra cui Richmond e Moschino. Su Instagram – qui il suo profilo – ha 327mila follower. Al suo attivo, ha una partecipazione a Uomini e Donne che risale al 2016, anno in cui ha corteggiato Clarissa ...

Advertising

GrandeFratello : Antonio Medugno è il secondo nuovo concorrente ufficiale di #GFVIP che questa sera si unirà ai nostri Vipponi! No… - gayburg : Chi è Antonio Medugno, nuovo concorrente del GF Vip - gaseven : Chi è Antonio Medugno, nuovo concorrente del GF Vip - 24Trends_Italia : 16. Oscure presenze a Cold Creek - 20mille+ 17. Buffon - 20mille+ 18. Antonio Medugno - 10mille+ 19. Ale e Franz -… - ___Coraline : RT @___Coraline: Alessandro Basciano,Antonio Medugno e Gianluca Costantino che si incontrano nella casa del #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Medugno

GF Vip, diretta 28 gennaio: questa sera entrano Gianluca Costantino e. Al televoto questa sera Barù, Federica Calemme e . Uno di loro dovrà abbandonare la casa definitivamente. La c ronaca minuto per minuto come sempre su . GRANDE FRATELLO VIP, LA ...Alfonso Signorini anticipa anche a tutto il pubblico da casa l'ingresso die Gianluca Costantino che questa sera faranno il loro ingresso in casa svelando come tra i fuoriusciti della ...GF Vip, Soleil scarica Alex Belli: «Non ho mai valutato l'opzione di stare insieme. Lui è sposato». La puntata di venerdì sera si apre come sempre sul ...Antonio Medugno: fidanzato con Clarissa Selassié? Durante una puntata di Casa Chi, l’ex concorrente del Gf VIP Clarissa Selassié ha svelato di avere una frequentazione in corso con la new entry Andrea ...