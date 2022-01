Ucraina, soldato della Guardia Nazionale uccide 4 suoi compagni e un civile (Di giovedì 27 gennaio 2022) Scontro a fuoco in Ucraina: un militare della Guardia Nazionale ha ucciso 4 suoi compagni e una donna civile , ed è fuggito armato. Il soldato ha fatto fuoco sui commilitoni in una fabbrica del ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Scontro a fuoco in: un militareha ucciso 4e una donna, ed è fuggito armato. Ilha fatto fuoco sui commilitoni in una fabbrica del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un soldato della Guardia Nazionale in Ucraina ha aperto il fuoco contro altri militari in una fabbrica aerospaziale… - MediasetTgcom24 : Ucraina, soldato apre il fuoco in una fabbrica: 5 militari morti #ucraina #ministro #guardianazionale #ucraina… - Piergiulio58 : RT @ultimenotizie: Un soldato della Guardia Nazionale in #Ucraina ha aperto il fuoco contro altri militari in una fabbrica aerospaziale, uc… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Un soldato della Guardia Nazionale in #Ucraina ha aperto il fuoco contro altri militari in una fabbrica aerospaziale, uc… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Un soldato della Guardia Nazionale in Ucraina ha aperto il fuoco contro altri militari in una fabbrica aerospaziale, ucci… -