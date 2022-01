Adani punge: "La Juve gioca male, ma con Vlahovic la rimonta Scudetto è possibile" (Di giovedì 27 gennaio 2022) Lele Adani ha parlato alla Gazzetta dello Sport per analizzare il colpo della Juventus, Dusan Vlahovic, anche in ottica Scudetto: “Il perché la Juve non andava, non va cercato nel parco giocatori... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 27 gennaio 2022) Leleha parlato alla Gazzetta dello Sport per analizzare il colpo dellantus, Dusan, anche in ottica: “Il perché lanon andava, non va cercato nel parcotori...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Adani punge: 'La #Juve gioca male, ma con #Vlahovic la rimonta #Scudetto è possibile' - infoitsport : Adani punge la Juventus: 'Vlahovic non basta se non hai il gioco di Napoli, Milan e Inter' - MondoBN : ADANI punge: “La Juventus aveva già una rosa da primo posto. - infoitsport : Adani punge Allegri: 'Vlahovic non basta se la Juve non cambia modo di giocare' - JuventusUn : #Adani punge #Allegri: 'Peggio quando parla rispetto a come allena' Come gli rispondiamo? -