Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: le classifiche aggiornate (Di martedì 25 gennaio 2022) Le classifiche aggiornate, maschile e femminile, della Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Si riparte sulle piste con una nuova emozionante stagione sciistica. Nella scorsa edizione, a portare a casa il primo posto nella classifica generale sono stati Alexis Pinturault al maschile e Petra Vlhova al femminile. Di seguito le classifiche aggiornate dopo le gare del 12 dicembre. CLASSIFICA GENERALE CDM MASCHILE 1.Marco Odermatt (Sui) 1.200 punti 2.Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 825 3.Matthias Mayer (Aut) 692 4.Beat Feuz (Sui) 579 5.Vincent Kriechmayr (Aut) 5646.Dominik Paris (Ita) 4467.Alexis Pinturault (Fra) 411 8.Henrik Kristoffersen (Nor) 409 9.Manuel Feller (Aut) 386 10.Lucas Braathen (Nor) 333 21. Luca De Aliprandini (Ita) ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Le, maschile e femminile, delladeldi sci. Si riparte sulle piste con una nuova emozionante stagione sciistica. Nella scorsa edizione, a portare a casa il primo posto nella classifica generale sono stati Alexis Pinturault al maschile e Petra Vlhova al femminile. Di seguito ledopo le gare del 12 dicembre. CLASSIFICA GENERALE CDM MASCHILE 1.Marco Odermatt (Sui) 1.200 punti 2.Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 825 3.Matthias Mayer (Aut) 692 4.Beat Feuz (Sui) 579 5.Vincent Kriechmayr (Aut) 5646.Dominik Paris (Ita) 4467.Alexis Pinturault (Fra) 411 8.Henrik Kristoffersen (Nor) 409 9.Manuel Feller (Aut) 386 10.Lucas Braathen (Nor) 333 21. Luca De Aliprandini (Ita) ...

Advertising

Esercito : A #Cortina il C.le Magg. Ca. Elena Curtoni ha vinto il Super Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino! Bravissima E… - Eurosport_IT : Sofia #Goggia osa dove le altre non osano. Ecco perché può sognare Pechino, lo dice Matteo Artina che è stato suo p… - Eurosport_IT : CURTONI d'Ampezzo! ?? ???? L'azzurra vince il Super-G davanti al pubblico di casa e festeggia la seconda vittoria in… - RaiSport : ?? #Hector trionfa nel gigante di #PlandeCorones Solo seconda #Vlhova, in testa nella prima manche, davanti a… - azzurro_di_sci : RT @Eurosport_IT: La discesa femminile olimpica perde una delle principali candidate per una medaglia ???????? #EurosportSCI | #HomeOfTheOly… -