Omicron, Figliuolo: «Siamo al plateau, ora andiamo verso la discesa»

Il commissario straordinario per l'emergenza Covid ha spiegato che «dobbiamo spingere sulle vaccinazioni dei bambini e sui booster: questo ci darà una grande garanzia»

