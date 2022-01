Gli editori tedeschi si coalizzano contro Google che vuole rinunciare ai cookies (Di martedì 25 gennaio 2022) Mentre in Italia il tema sta passando sotto traccia, anche se sarà fondamentale per le sorti dell’editoria, in Germania è stato preso molto sul serio. Da qualche tempo, ormai, Google ha annunciato una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il mercato della pubblicità sul web. Non più la raccolta dei dati dell’utente attraverso i cookies (che permettevano di monitorare gradimenti e comportamenti dei singoli utenti, rappresentando un valore per gli editori che dovevano vendere i propri spazi pubblicitari), ma quella attraverso i Flocs, che puntano a diluire l’identità del singolo utente attraverso il monitoraggio del comportamento di “pacchetti” di utenti. Meno profilazione verticale, che invece resterà completamente nelle mani di Google, catalizzando ulteriormente la sua posizione dominante nel ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 25 gennaio 2022) Mentre in Italia il tema sta passando sotto traccia, anche se sarà fondamentale per le sorti dell’a, in Germania è stato preso molto sul serio. Da qualche tempo, ormai,ha annunciato una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il mercato della pubblicità sul web. Non più la raccolta dei dati dell’utente attraverso i(che permettevano di monitorare gradimenti e comportamenti dei singoli utenti, rappresentando un valore per gliche dovevano vendere i propri spazi pubblicitari), ma quella attraverso i Flocs, che puntano a diluire l’identità del singolo utente attraverso il monitoraggio del comportamento di “pacchetti” di utenti. Meno profilazione verticale, che invece resterà completamente nelle mani di, catalizzando ulteriormente la sua posizione dominante nel ...

