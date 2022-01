Ultime mercato Napoli: occhi su Gatti, parla il ds del Frosinone (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il calciomercato del Napoli è ancora vivo per gli ultimi giorni di gennaio. Gli azzurri sono alla ricerca di un terzino sinistro e il nome che più piace è Mathias Olivera del Getafe. Sulla lista di Cristiano Giuntoli, però, ci sono anche alcuni difensori centrali e uno dei più interessanti è Federico Gatti del Frosinone. Federico Gatti NapoliCalciomercato Napoli, Gatti è un obiettivo Federico Gatti è un obiettivo di mercato del Napoli. Il difensore classe ’98 si sta dimostrando uno dei più forti della Serie B e su di lui ci sono tantissimi club di Serie A. Gli azzurri, in estate, proveranno a prenderlo, come confermato da Guido Angelozzi. Il direttore sportivo del ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il calciodelè ancora vivo per gli ultimi giorni di gennaio. Gli azzurri sono alla ricerca di un terzino sinistro e il nome che più piace è Mathias Olivera del Getafe. Sulla lista di Cristiano Giuntoli, però, ci sono anche alcuni difensori centrali e uno dei più interessanti è Federicodel. FedericoCalcioè un obiettivo Federicoè un obiettivo didel. Il difensore classe ’98 si sta dimostrando uno dei più forti della Serie B e su di lui ci sono tantissimi club di Serie A. Gli azzurri, in estate, proveranno a prenderlo, come confermato da Guido Angelozzi. Il direttore sportivo del ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime mercato Lega calcio, De Siervo: 'Dalla ripresa del campionato stadi pieni al 50%' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Mercato Napoli, Bargiggia svela le ultime su acquisti e cessioni: "Ghoulam al Cagliari? Vi dico" FOTO " Juan Jesus scherza con Mertens sulla rete ...

CMIT TV | Calciomercato Show: RIVEDI LA DIRETTA Nuovo appuntamento con il nostro Calciomercato Show: diretta dalle ore 19.00 con le ultime tra Serie A e mercatoNuovo appuntamento con CMIT TV: a partire dalle ore 19.00 saremo in ...di mercato. ...

Ultime mercato Juve, incontro nelle prossime ore! I dettagli Juventus News 24 Mercato NBA, i 76ers interessati a scambiare Ben Simmons in offseason Simmons via da Phila in estate? Secondo le ultime notizie, riportate da Shams Charania, i 76ers sarebbero intenzionati a cedere Simmons nella prossima offseason per cercare di ott ...

Immobiliare, Century 21 Italia: anche in 2022 ondata espansiva (Adnkronos) - Si stima che il settore immobiliare in Italia abbia chiuso il 2021 con oltre 700.000 compravendite. Ma quali sono le tendenze che dovremo attenderci per l’anno appena iniziato? Prevediam ...

