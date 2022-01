Quirinale | voto al via tra schede bianche e girandola incontri Con 4^ votazione “nome”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il primo scrutinio per l'elezione del tredicesimo presidente della Repubblica inizia al buio, con la trattativa verso uncondiviso in altissimo mare e, stando alle affermazioni dei partiti, una valanga di. Secondo molti parlamentari di entrambi gli schieramenti fino a mercoledì "nessun nodo verrà sciolto" e solo giovedì, con la quarta, per cui basta la maggioranza assoluta, 505 voti, si capirà che verso prenderà la partita. Intanto, fatto centrale della giornata, il colloquio, che non sarebbe avvenuto a Palazzo Chigi, tra Matteo Salvini e il premier Mario Draghi. Confermato per il pomeriggio l'incontro tra il leader della Lega, Matteo Salvini, il segretario del Pd, Enrico Letta, e il presidente del M5S, Giuseppe Conte. L'incontro viene considerato fondamentale per una possibile uscita ...

Advertising

lorepregliasco : Il Presidente della Camera leggerà solo il cognome 'ove la scheda rechi solo tale indicazione ovvero quando, pur ri… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Il film della prima giornata di votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica. Il voto… - fattoquotidiano : Quirinale, Pd e M5s verso la scheda bianca al primo voto. La “rosa” di Salvini, i veti su Draghi e il nome terzo ch… - news_modena : Quirinale, negato il voto alla deputata Cunial - telodogratis : Quirinale 2022, elettore al voto in ambulanza – Video -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale voto

Leggerà nome e cognome soltanto nel caso in cui entrambi siano riportati nella scheda e la lettura del solo cognome non consenta l'univoca attribuzione del. Per la prima volta nella storia, l'...Segno che i mercati sono in attesa di capire se Mario Draghi traslocherà alo rimarrà a ... Ma deve, ed è questo ildella finanza internazionale, restare al centro della vita politica di ...Non far votare un cittadino prima ed un parlamentare poi perché sano è un affronto alla democrazia, alla legge e alle istituzioni ", ha affermato Sara Cunial fuori dalla Camera prima di tentare ...La deputata Sara Cunial non ha il green pass per entrare alla Camera per votare all'elezione per il prossimo presidente della ...