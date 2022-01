Quirinale, i grandi elettori positivi votano al drive-in (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le auto con i vetri oscurati arrivano al drive allestito fuori Montecitorio per far votare i grandi elettori positivi al Covid o in quarantena a causa di un contatto. Una struttura speciale allestita in poco tempo e un altro motivo per cui queste elezioni del presidente della Repubblica saranno ricordate. Per accedere al seggio in via della Missione i grandi elettori hanno dovuto trasmettere alla Camera il certificato medico che attesta la quarantena o l'isolamento causa positività al Covid.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/01/Quirinale-i-grandi-elettori-positivi-votano-al-drive-in 20220124 video ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le auto con i vetri oscurati arrivano alallestito fuori Montecitorio per far votare ial Covid o in quarantena a causa di un contatto. Una struttura speciale allestita in poco tempo e un altro motivo per cui queste elezioni del presidente della Repubblica saranno ricordate. Per accedere al seggio in via della Missione ihanno dovuto trasmettere alla Camera il certificato medico che attesta la quarantena o l'isolamento causatà al Covid.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/01/-i--al--in 20220124 video ...

Advertising

marcotravaglio : A leggere i giornaloni italiani ed esteri, domani Montecitorio potrebbe restare tranquillamente chiuso e risparmiar… - you_trend : #Quirinale: ecco come sono distribuiti, partito per partito, i 1009 grandi elettori che eleggeranno il prossimo Pre… - Piu_Europa : #Quirinale: #PiuEuropa e @Azione_it non parteciperanno al rito della scheda bianca, un tatticismo per coprire il fa… - MariaLa71615476 : RT @Piu_Europa: #Quirinale: #PiuEuropa e @Azione_it non parteciperanno al rito della scheda bianca, un tatticismo per coprire il fatto che… - DiVicio : Il tempo di completare la chiama dei Grandi Elettori in mezz’ora e ascolteremo la Alberti Casellati declamare: “Ger… -