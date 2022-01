Ci sono due italiani ai quarti degli Australian Open (Di lunedì 24 gennaio 2022) Era da quasi 50 anni che non succedeva in un torneo del Grande Slam: allora furono Panatta e Bertolucci, oggi sono Sinner e Berrettini Leggi su ilpost (Di lunedì 24 gennaio 2022) Era da quasi 50 anni che non succedeva in un torneo del Grande Slam: allora furono Panatta e Bertolucci, oggiSinner e Berrettini

Advertising

NicolaPorro : Su #Grillo sono e resto garantista. E i grillini? Prendetevi due minuti per leggere queste 13 frasi di cui ora dovr… - FBiasin : Le cose sono due: o #Lukaku è il fotografo o al #Chelsea non hanno digerito l’intervista… - Agenzia_Ansa : Morti sul lavoro, la strage senza fine. Dopo il diciottenne, morto schiacciato ieri durante uno stage di alternanza… - iq_196 : RT @DamianoOppici: Durata del Green Pass: prima 9 mesi poi 12 poi 9, poi 6, poi giga illimitati per chi ha fatto la terza dose. Palesemente… - GPeppe34N : RT @faberskj: Senza Danilo Bonucci DeLigt Chiesa (è il 40% dei titolari), fai una partita alto, corto, ordinato, contro una squadra che son… -