Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2022 ore 19:30 (Di domenica 23 gennaio 2022) Viabilità DEL 23 GENNAIO 2022 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA A1 Roma-NAPOLI, PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DI ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI: SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA A24 Roma-TERAMO, DOVE SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA, E PROSEGUENDO TRA IL NODO CON LA A1 MILANO NAPOLI E LA BARRIERA DI Roma EST IN DIREZIONE DELLA CITTA’; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SONO ATTIVE LE “LINEE S”, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio IN COLLABORAZIONE CON ATAC ... Leggi su romadailynews (Di domenica 23 gennaio 2022)DEL 23 GENNAIOORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A1-NAPOLI, PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DI ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI: SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA A24-TERAMO, DOVE SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA, E PROSEGUENDO TRA IL NODO CON LA A1 MILANO NAPOLI E LA BARRIERA DIEST IN DIREZIONE DELLA CITTA’; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SONO ATTIVE LE “LINEE S”, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE CON ATAC ...

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2022 ore 16:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #23-01-2022 - semplici8 : @paolodk @NOprisonersEVER @Lukazzu @deb8479eaeef410 @tamistars @JessRab94943151 @paolinab @donnadimezzo… - CasilinaNews : Smog a Roma. Oggi 23 gennaio stop ai veicoli più inquinanti: info e dettagli - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Emanuele Filiberto - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via Prenestina (Colle Prenestino-Ponte di Nona) -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 23 - 01 - 2022 ore 18:30 VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2022 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; SULLA A1 ROMA - NAPOLI, PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23 - 01 - 2022 ore 16:30 VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2022 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; SULLA A1, TRATTO DIRAMAZIONE ROMA NORD, SEGNALATO UN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2022 ore 11:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 23 GENNAIO 2022 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; SULLA A1- NAPOLI, PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA ...DEL 23 GENNAIO 2022 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; SULLA A1, TRATTO DIRAMAZIONENORD, SEGNALATO UN ...