Prof Giordano | “Ecco i sintomi dei guariti dal Covid-19”

Leggi su ilblogdigio

(Di domenica 23 gennaio 2022) di AntonioIl Sars-Cov2, pur essendo un patogeno respiratorio, produce effetti negativi sulla memoria anche 8 mesi dopo la guarigione. Questi disturbi, noti comeda Longo sindrome post-, colpiscono anche il sistema nervoso, come rilevato da studi recenti effettuati su campioni di, compresi gli asintomatici, e coloro che hanno contratto una forma lieve della malattia. I ricercatori dell’Università di Oslo, in Norvegia, in una pubblicazione del luglio scorso, hanno riscontrato un sintomo riconducibile al19 che consiste in un sintomo che coinvolge la memoria e che può persistere per 8-9 mesi dall’infezione. Di recente ad Oxford, i ricercatori inglesi hanno scoperto che un guarito su dieci ha presentato nel “post” almeno ...