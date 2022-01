Milan-Juve finisce senza gol e con poche emozioni

(Di domenica 23 gennaio 2022) AGI -ntus deludono le aspettative nel big match della 23 giornata, chiudendo sullo 0-0 il posticipo domenicale.tra le formazioni di Pioli e Allegri, che si prendono un punto a testa che di fatto fa più comodo a Inter e Napoli: i nerazzurri sono ora a +4 in vetta con una gara in meno, i partenopei invece restano al secondo posto proprio in coabitazione con i rossoneri. Tanta intensità maoccasioni nel primo tempo di San Siro. La chance più interessante la costruiscono al 20' i padroni di casa, quando Leao riceve da Ibra e calcia di destro dal limite impegnando Szczesny in una parata. I bianconeri invece ci provano un paio di volte con Cuadrado e Dybala, entrambi imprecisi con due conclusioni mancine. Al 28' Pioli costretto al cambio forzato a causa di un problema ...

Equilibrio. Tanto equilibrio. Probabilmente troppo, tanto chesi sono praticamente annullate. A San Siro il big match finisce 0 - 0 e non è stato granché: partita combattuta, intensa, ma decisamente brutta e avara di emozioni. Un pareggio che in ...22.40 Serie A, 23° turno:- Juventus 0 - 0più propositivo, ma non basta per piegare la:0 - 0 al Meazza. Rossoneri agganciati dal Napoli,Inter più lontana Primo tempo intenso, ma le emozioni latitano. Largo il tiro di Cuadrado,...Un pareggio con il quale il Milan si porta in seconda posizione a quota 49, al pari del Napoli, "scendendo" a 4 lunghezze dalla capolista Inter, che ha però una partita in meno. La Juventus ...Sciapo 0-0 a San Siro. Chiesa operato al ginocchio. La Roma travolgente a Empoli. Spalletti resta in scia dell'Inter ...