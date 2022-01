Migranti, la Mare Jonio attracca a Pozzallo: a bordo 70 persone. La Geo Barents di Msf è in cerca di un porto sicuro per 439 profughi (Di domenica 23 gennaio 2022) La nave Mare Jonio della ong Mediterranea Saving Humans con a bordo 70 Migranti ha attraccato a Pozzallo. L’imbarcazione arrivava da Lampedusa. Subito sono cominciate le operazioni di sbarco e le procedure di screening anti Covid. Secondo il protocollo, ora è prevista la quarantena di tutti i profughi sulla nave Aurelia. Stando a quanto riferisce il personale dell’Asp, della Protezione civile, dell’associazione Misericordie e della Croce Rossa, ci sarebbero alcune persone che necessitano di urgenti soccorsi sanitari. «Accogliere essere umani è sempre un dovere. Non ci tireremo mai indietro», ha detto il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna. January 23, 2022 Msf in viaggio verso un porto ... Leggi su open.online (Di domenica 23 gennaio 2022) La navedella ong Mediterranea Saving Humans con a70hato a. L’imbarcazione arrivava da Lampedusa. Subito sono cominciate le operazioni di sbarco e le procedure di screening anti Covid. Secondo il protocollo, ora è prevista la quarantena di tutti isulla nave Aurelia. Stando a quanto riferisce il personale dell’Asp, della Protezione civile, dell’associazione Misericordie e della Croce Rossa, ci sarebbero alcuneche necessitano di urgenti soccorsi sanitari. «Accogliere essere umani è sempre un dovere. Non ci tireremo mai indietro», ha detto il sindaco diRoberto Ammatuna. January 23, 2022 Msf in viaggio verso un...

