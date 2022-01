Tommaso Zorzi, la stoccata a Soleil: “Se fossi stato al GF Vip con lei mi avrebbero espulso” (Di sabato 22 gennaio 2022) L’ex vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi si è scagliato contro Soleil Sorge. A quanto pare alcuni degli atteggiamenti usati dall’influencer italoamericana nel reality show di Alfonso Signorini avrebbero fatto storcere il naso al fidanzato di Tommaso Stanzani, che infatti ha affermato (nella rubrica Instagram A casa mia): “La cosa che mi preoccupava nel mio GF era quella di trovarmi di fronte una Soleil. La diplomazia non mi appartiene, non ce l’avrei fatta. Oltre a come sei fatto, dipende anche da chi ti trovi in Casa. Io ho conosciuto Soleil e non credevo fosse così. Se fossi stato lì probabilmente mi avrebbero espulso perché gliele avrei dette tutte.” Tommaso ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 gennaio 2022) L’ex vincitore del Grande Fratello Vipsi è scagliato controSorge. A quanto pare alcuni degli atteggiamenti usati dall’influencer italoamericana nel reality show di Alfonso Signorinifatto storcere il naso al fidanzato diStanzani, che infatti ha affermato (nella rubrica Instagram A casa mia): “La cosa che mi preoccupava nel mio GF era quella di trovarmi di fronte una. La diplomazia non mi appartiene, non ce l’avrei fatta. Oltre a come sei fatto, dipende anche da chi ti trovi in Casa. Io ho conosciutoe non credevo fosse così. Selì probabilmente miperché gliele avrei dette tutte.”...

