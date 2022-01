LIVE Sci alpino | Slalom Kitzbuehel 2022 in DIRETTA | fuori Vinatzer e Razzoli | vince Ryding | 6° Sala

(Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.43 Prima vittoria in carriera a 35 anni per Dave. 14.41 La classifica dellodi: Dave(Gran Bretagna) Lucas Braathen (Norvegia) +0.38 Henrik Kristoffersen (Norvegia) +0.65 Michael Matt (Austria) +0.78 Johannes Strolz (Austria) +0.80 Tommaso(Italia) +0.86 Loic Meillard (Svizzera) +0.88 Marc Rochat (Svizzera) +0.96 Simon Maurberger (Italia) +1.01 Filip Zubcic (Croazia) +1.09 14.37l’inglese Davecon 0.38 e 0.65 sui norvegesi Braathen e Kristoffersen. 6°a 0.86, 9° Maurberger a 1?01. E’ incredibile come i primi quattro dopo la prima manche o siano usciti (e Foss-Solevaag) o siano scivolati, ...

... che in occasione delle gare femminili in Italia della Coppa del Mondo diconcede la ribalta di ... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire iltiming sul sito ufficiale della Federazione ...LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE: ALEX VINATZER IN TESTA 11.46 Alex Vinatzer estrae dal cilindro una manche sontuosa e fa registrare il miglior tempo tra i pali snodabili di Kitzbuehel! Alle sue spalle ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.35 Vinatzer si rialza. Al primo intermedio transita con 2"30 di ritardo, all'arrivo è 18° a 2"34. Occasione persa. Di sicuro la tracciatura di Theolier si ...Il 41enne francese è davanti di due centesimi sul salto dell'Hausberg, poi paga qualcosa in scorrevolezza, ma quanto basta per piazzarsi in seconda posizione, a 47 centesimi da Kilde. 12:23 - Casse lo ...