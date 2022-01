Lazio Atalanta 0-0 LIVE | prima chance per i nerazzurri

(Di sabato 22 gennaio 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Ferraris, Genoa e Udinese si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca! 5? Fase di studio – Fase di studio in questi primi minuti di gioco all’Olimpico. 10? Poco spettacolo – Non decolla ancora la gara con le due squadre che si fronteggiano con molto equilibrio e poche opportunità potenzialmente pericolose. 14? Ci prova l’– Primo timido tentativo dell’con Zappacosta che trova il tempo e lo spazio per il cross, il colpo di testa di pezzella sul secondo palo è ...

Ultime 4 di campionato (Torino, Lazio, Atalanta e questi 45' col Venezia): gol di Barella, Bastoni, Skriniar, Dumfr… - #Lazzari-#Atalanta: proposto a fine dicembre, pista che può riscaldarsi. Gradimento dell'esterno che ha avuto altre… - Lazio-Atalanta, Luis Alberto nel pre partita: "In palio tre punti importanti. Mi manca il gol, ma ci pensa Immobile…

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/22: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Sozza. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH In ...Dopo i dubbi delle ultime ore,si gioca. Nessun nuovo caso nella squadra di Gasperini, che però è all'Olimpico senza nove big: non sono neanche in panchina Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Pasalic, Gosens (...Ho giocato tante partite con Leiva e Milinkovic, speriamo oggi di fare sempre meglio e aiutare la squadra per ottenere questi tre punti" Luis Alberto, Lazio: "È una gara importante e… Leggi ...Alle 20.45 parte Lazio-Atalanta. Sabato sera impegnativo per la Serie A, dopo la vittoria in extremis dell’Inter sul Venezia. Di seguito, si riportano le formazioni ufficiali delle squadre di Maurizio ...