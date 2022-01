I Santi di Sabato 22 Gennaio 2022 (Di sabato 22 gennaio 2022) San VINCENZO DI SARAGOZZA Diacono e martire – Memoria FacoltativaIII/IV sec.Uno dei Santi più radicati nella memoria religiosa della Spagna, san Vincenzo di Saragozza, oggi ci ricorda come non servano “qualifiche” per diventare maestri e guide nella comunità cristiana, basta la volontà di testimoniare senza mediazioni il Vangelo. Era un diacono vissuto a cavallo tra il III e IV secolo e lavorava al fianco del vescovo Valerio, che sapeva di avere nel suo collaboratore un grande sostegno grazie al coraggio e alle capacità dimostrate. Vescovo e diac…www.Santiebeati.it/dettaglio/25850 San GAUDENZIO Vescovo Ivrea, 327 – Novara, 22 Gennaio 418Nato a Ivrea in una famiglia ancora pagana Gaudenzio è convertito al cristianesimo a Vercelli, da Eusebio, primo vescovo in tutto il Piemonte. Secondo alcuni, proprio a Vercelli, Gaudenzio diventa ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 gennaio 2022) San VINCENZO DI SARAGOZZA Diacono e martire – Memoria FacoltativaIII/IV sec.Uno deipiù radicati nella memoria religiosa della Spagna, san Vincenzo di Saragozza, oggi ci ricorda come non servano “qualifiche” per diventare maestri e guide nella comunità cristiana, basta la volontà di testimoniare senza mediazioni il Vangelo. Era un diacono vissuto a cavallo tra il III e IV secolo e lavorava al fianco del vescovo Valerio, che sapeva di avere nel suo collaboratore un grande sostegno grazie al coraggio e alle capacità dimostrate. Vescovo e diac…www.ebeati.it/dettaglio/25850 San GAUDENZIO Vescovo Ivrea, 327 – Novara, 22418Nato a Ivrea in una famiglia ancora pagana Gaudenzio è convertito al cristianesimo a Vercelli, da Eusebio, primo vescovo in tutto il Piemonte. Secondo alcuni, proprio a Vercelli, Gaudenzio diventa ...

