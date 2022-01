Basket, Nba 2021/2022: LeBron James guida i Lakers, super Harden per Brooklyn (Di sabato 22 gennaio 2022) Gli spettacolari incontri Nba hanno caratterizzato la notte italiana tra venerdì 21 e sabato 22 gennaio 2022, con gli appassionati a godere delle gesta dei propri beniamini. Spettacolari prestazioni dei singoli e vittorie di squadra rilevanti, tra alti e bassi, tra conferme e sorprese. Tra le certezze spicca LeBron James, fautore di 29 punti che hanno concesso ai suoi Los Angeles Lakers di superare gli Orlando Magic all’Amway Center; 105-116 per Bron e compagni, con un Anthony d’altri tempi a piazzarne 23 e affiancare l’ex Cleveland tra i top scorer. Considerando i trascinatori, Young ha preso per mano gli Atlanta Hawks, accompagnandoli sino al successo contro i Miami Heat; match durissimo, equilibrato, terminato infine 110-108: 28 punti del già citato Young, così come 21 di Huerter. Equilibrio anche ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Gli spettacolari incontri Nba hanno caratterizzato la notte italiana tra venerdì 21 e sabato 22 gennaio, con gli appassionati a godere delle gesta dei propri beniamini. Spettacolari prestazioni dei singoli e vittorie di squadra rilevanti, tra alti e bassi, tra conferme e sorprese. Tra le certezze spicca, fautore di 29 punti che hanno concesso ai suoi Los Angelesdiare gli Orlando Magic all’Amway Center; 105-116 per Bron e compagni, con un Anthony d’altri tempi a piazzarne 23 e affiancare l’ex Cleveland tra i top scorer. Considerando i trascinatori, Young ha preso per mano gli Atlanta Hawks, accompagnandoli sino al successo contro i Miami Heat; match durissimo, equilibrato, terminato infine 110-108: 28 punti del già citato Young, così come 21 di Huerter. Equilibrio anche ...

