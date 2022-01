Tagliafico via dall’Ajax? Il tecnico Ten Hag gela il Napoli (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Napoli è sulle tracce di Nicolas Tagliafico, esterno argentino che tanto piace a Giuntoli. A parlare del futuro del calciatore dell’Ajax ci ha pensato il suo attuale allenatore, Erik Ten Hag, che ha parlato con la stampa all’indomani della vittoria per 9-0 dei lancieri in Coppa d’Olanda contro l’Excelsior, match sbloccato proprio da una rete di Tagliafico. FOTO: Getty – Tagliafico Ajax L’idea di Ten Hag sarebbe quella di trattenere il terzino: “Lotterò sicuramente per tenerlo. Con lui abbiamo sette difensori, senza Tagliafico il nostro organico sarebbe troppo ridotto. So che per lui è importante giocare“. “Bisogna essere professionali e lui lo è. Ieri ha giocato dando spinta, passione e qualità. Deve lavorare sodo in allenamento, essere paziente e farsi trovare pronto“. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilè sulle tracce di Nicolas, esterno argentino che tanto piace a Giuntoli. A parlare del futuro del calciatore dell’Ajax ci ha pensato il suo attuale allenatore, Erik Ten Hag, che ha parlato con la stampa all’indomani della vittoria per 9-0 dei lancieri in Coppa d’Olanda contro l’Excelsior, match sbloccato proprio da una rete di. FOTO: Getty –Ajax L’idea di Ten Hag sarebbe quella di trattenere il terzino: “Lotterò sicuramente per tenerlo. Con lui abbiamo sette difensori, senzail nostro organico sarebbe troppo ridotto. So che per lui è importante giocare“. “Bisogna essere professionali e lui lo è. Ieri ha giocato dando spinta, passione e qualità. Deve lavorare sodo in allenamento, essere paziente e farsi trovare pronto“.

Advertising

gilnar76 : Tagliafico via dall’Ajax? Il tecnico Ten Hag gela il #Napoli #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Lelle_1509 : @CozzAndrea Anche se ha detto che su Tagliafico, non ci sono novità. Prestito con diritto per il Napoli, l'Ajax vuo… - ULTRAMICI : TAGLIAFICO, un mancino di esperienza - CrapanzanoRobin : RT @russotony79: Tagliafico interessa ma non c’è nessuna trattativa - CrapanzanoRobin : RT @napolipiucom: SKY: Napoli c’è il sì di Tagliafico. La verità su Parisi e Reinildo. Mario Rui può andare via' #napoli #Tagliafico #Forz… -