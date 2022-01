WhatsApp sta introducendo la pausa per i messaggi audio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Con la versione 2.2201.2 beta di WhatsApp Desktop viene introdotta la possibilità di mettere in pausa la registrazione e farla ripartire L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 20 gennaio 2022) Con la versione 2.2201.2 beta diDesktop viene introdotta la possibilità di mettere inla registrazione e farla ripartire L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : WhatsApp sta introducendo la pausa per i messaggi audio - FR4NZLilli : @corinna_marzi @Marco6137929249 @Filippo_Rossi Corinna sta gente parla in base alle scemenze che legge sui meme che… - Fabiana11391910 : Io vorrei leggere in metro ma sono troppo concentrata sulla tizia di fianco a me che sta cancellando su whatsapp i… - tecnoandroidit : WhatsApp: ancora una volta 500 euro di buono Esselunga in regalo, il messaggio - Anche questa volta la notizia sta… - Elyxtomlinson : Esiste davvero qualcunx che guarda seriamente le storie di instagram e whatsapp senza scorrere a caso perché si sta annoiando???? -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp sta STELLE AL TRAMONTO Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email Print Telegram La dea Nemesi, figlia di Zeus, nella mitologia greca si occupava di ... che sta fallendo. Il reato contestato è quanto mai fumoso (fumus ...

Maserati MC20 debutterà quest'anno in India Infatti, MC sta per Maserati Corse mentre il numero 20 indica l'anno 2020 in cui l'auto ha fatto il ...Opt - out from Notifications Looks like you have blocked notifications! Facebook Twitter Whatsapp ...

WhatsApp: il trucco per eliminare la dicitura "Sta scrivendo..." in chat Telefonino.net Utile aggiornamento per Whatsapp: ora potete mettere in pausa i messaggi audio Periodo di aggiornamenti per Whatsapp Desktop. Dopo l'introduzione, pochi giorni fa, di piccoli cambiamenti cosmetici all'interfaccia delle chat, la po ...

WhatsApp: ancora una volta 500 euro di buono Esselunga in regalo, il messaggio Un messaggio molto strano starebbe contornando di mistero le chat di WhatsApp, a quanto pare si tratta di una truffa che coinvolge Esselunga ...

Facebook Twitter PinterestEmail Print Telegram La dea Nemesi, figlia di Zeus, nella mitologia greca si occupava di ... chefallendo. Il reato contestato è quanto mai fumoso (fumus ...Infatti, MCper Maserati Corse mentre il numero 20 indica l'anno 2020 in cui l'auto ha fatto il ...Opt - out from Notifications Looks like you have blocked notifications! Facebook Twitter...Periodo di aggiornamenti per Whatsapp Desktop. Dopo l'introduzione, pochi giorni fa, di piccoli cambiamenti cosmetici all'interfaccia delle chat, la po ...Un messaggio molto strano starebbe contornando di mistero le chat di WhatsApp, a quanto pare si tratta di una truffa che coinvolge Esselunga ...