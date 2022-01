La vittoria delle operaie contro i turni discriminatori per la cura dei figli (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - “Senso comune”, “esperienza” e testimonianze delle lavoratrici “disperate”. Su questi argomenti si basa la sentenza della giudice del lavoro di Bologna, Chiara Zompi, che nei giorni scorsi ha dato ragione alle facchine con figli piccoli 'ribelli' ai turni che rendevano impossibile l'accudimento dei loro bambini. Perché è una "discriminazione indiretta" Nel dicembre del 2019 la Lis Group che gestisce in appalto il magazzino di Yoox Net a Porter Bologna aveva comunicato a un centinaio di operaie, molte delle quali straniere e senza una rete di appoggio familiare, che dal primo marzo 2020 sarebbe cambiato l'orario di lavoro con due turni dalle 5.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 22.30 invece che un unico ‘centrale' dalle 8.30 alle 15.30. Molte si erano dimesse. Dopo la lunga ... Leggi su agi (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - “Senso comune”, “esperienza” e testimonianzelavoratrici “disperate”. Su questi argomenti si basa la sentenza della giudice del lavoro di Bologna, Chiara Zompi, che nei giorni scorsi ha dato ragione alle facchine conpiccoli 'ribelli' aiche rendevano impossibile l'accudimento dei loro bambini. Perché è una "discriminazione indiretta" Nel dicembre del 2019 la Lis Group che gestisce in appalto il magazzino di Yoox Net a Porter Bologna aveva comunicato a un centinaio di, moltequali straniere e senza una rete di appoggio familiare, che dal primo marzo 2020 sarebbe cambiato l'orario di lavoro con duedalle 5.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 22.30 invece che un unico ‘centrale' dalle 8.30 alle 15.30. Molte si erano dimesse. Dopo la lunga ...

