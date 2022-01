Drusilla Foer per Sanremo dice No ai brand e Si ai piccoli atelier

(Di giovedì 20 gennaio 2022) La chiamata traed Amadeus è già diventata virale, importanti sono le rivelazioni sui look.utilizzerà aabiti già usati ed altri di un piccoloNella chiamata tra laed il conduttore disono state dette diverse cose e tra queste i look delle serate. “Mi farò fare un paio di vestitini un po’ così e per il resto indosserò quelli che già ho. Con molto dispiacere ho detto di no ad alcuniche ammiro e che mi hanno cercata, ma penso che dobbiamo far passare il segnale che l’economia italiana deve ripartire dal basso, dalle sartorie, daglie quindi io dalla mia sarta di Firenze mi sono fatta fare due vestiti, oltre a tre che ...

È giusto che la gente veda che le persone si rimettono le cose', ha spiegato la Foer regala quindi anche una lezione di riciclo abiti, riagganciandosi così a quella rivoluzione green nel mondo della moda. Con energia e forza Rettore torna a Sanremo insieme alla giovane cantautrice in un'edizione che si preannuncia essere "libera e gender fluid" e non solo per la presenza di Drusilla Foer sul palco. Le proposte di firme altisonanti e di stilisti quotati non sono mancante, ma per Sanremo 2022 Drusilla Foer sceglie abiti sartoriali.