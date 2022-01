Sci alpino, Cortina d’Ampezzo 2022: programma, orari e diretta tv (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv della tappa di Cortina d’Ampezzo valida per la Coppa del Mondo femminile 2021/2022. Dopo l’appuntamento di Zauchensee, con la splendida vittoria di Federica Brignone in super-G, le atlete si sposteranno sull’Olympia delle Tofane, protagonista dodici mesi dei Campionati Mondiali. Si partirà sabato 22 gennaio con la discesa libera, alla quale seguire il super-G il giorno seguente. diretta tv– Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Rai2, RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. programma: Sabato 22 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il, glie latv della tappa divalida per la Coppa del Mondo femminile 2021/. Dopo l’appuntamento di Zauchensee, con la splendida vittoria di Federica Brignone in super-G, le atlete si sposteranno sull’Olympia delle Tofane, protagonista dodici mesi dei Campionati Mondiali. Si partirà sabato 22 gennaio con la discesa libera, alla quale seguire il super-G il giorno seguente.tv– Le gare saranno trasmesse intv sui canali di Rai2, RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre lastreaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.: Sabato 22 ...

