Presto in Lombardia lo psicologo di base: la mozione approvata in consiglio regionale (Di martedì 18 gennaio 2022) «È fatta! Lo psicologo di base ci sarà anche in Lombardia». Lo ha annunciato con un post Instagram Niccolò Carretta, consigliere regionale in Lombardia e esponente di Azione. La mozione, presentata dallo stesso Carretta, è stata discussa oggi, 18 gennaio, in consiglio regionale. «C’è davvero tanta felicità e tanto orgoglio – ha commentato il consigliere bergamasco -. I dati sulla salute mentale della popolazione parlano chiaro: la pandemia Covid, il lockdown, la scarsa socialità e la paura in questi due anni hanno inciso in maniera decisiva sulla psiche di tutti noi». Dalla bocciatura del bonus psicologo, infatti, sono diverse le regioni che si sono mobilitate per facilitare l’accesso alle cure per la salute mentale. La Campania ha ... Leggi su open.online (Di martedì 18 gennaio 2022) «È fatta! Lodici sarà anche in». Lo ha annunciato con un post Instagram Niccolò Carretta, consigliereine esponente di Azione. La, presentata dallo stesso Carretta, è stata discussa oggi, 18 gennaio, in. «C’è davvero tanta felicità e tanto orgoglio – ha commentato il consigliere bergamasco -. I dati sulla salute mentale della popolazione parlano chiaro: la pandemia Covid, il lockdown, la scarsa socialità e la paura in questi due anni hanno inciso in maniera decisiva sulla psiche di tutti noi». Dalla bocciatura del bonus, infatti, sono diverse le regioni che si sono mobilitate per facilitare l’accesso alle cure per la salute mentale. La Campania ha ...

Advertising

Maite214 : Presto ritornerò a lavoro sono sempre stata entusiasta perché è passione ...ma riguardo alla maternità in Italia so… - scetticoh : @TgrRaiLombardia @TgrRai @RaiTre Mi raccomando, FF. OO., individuate al più presto i pedoni che transitano senza ma… - ilmilanesenews : La Lombardia potrebbe presto passare in zona arancione (attualmente è in zona gialla): quali sono le regole da risp… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Cala per il secondo giorno il numero dei casi in Lombardia. Primi segni di frenata della curva, ma è ancora presto per vedere g… - Mosange : RT @Tg3web: Cala per il secondo giorno il numero dei casi in Lombardia. Primi segni di frenata della curva, ma è ancora presto per vedere g… -

Ultime Notizie dalla rete : Presto Lombardia Presto in Lombardia lo psicologo di base: la mozione approvata in consiglio regionale Lo ha annunciato con un post Instagram Niccolò Carretta , consigliere regionale in Lombardia e ... "Presto ogni lombardo avrà a disposizione una figura territoriale di fiducia, accessibile, quotidiana e ...

Tamponi gratis per gli studenti. CGIL Liguria: "Cortocircuito tra scuole e asl, quasi impossibile riuscire a fare test gratuiti" "Speriamo che questa distanza tra gli annunci e la realtà venga risolta al più presto - conclude ... Ma è davvero questo l'unico grande piano elaborato dal manager illuminato, venuto dalla Lombardia per ...

Presto in Lombardia lo psicologo di base: la mozione approvata in consiglio regionale Open Lo ha annunciato con un post Instagram Niccolò Carretta , consigliere regionale ine ... "ogni lombardo avrà a disposizione una figura territoriale di fiducia, accessibile, quotidiana e ..."Speriamo che questa distanza tra gli annunci e la realtà venga risolta al più- conclude ... Ma è davvero questo l'unico grande piano elaborato dal manager illuminato, venuto dallaper ...