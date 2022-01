Nathaly Caldonazzo ricorda Massimo Troisi: “Manca come essere umano” (Di martedì 18 gennaio 2022) Nathaly Caldonazzo ricorda al Grande Fratello Vip 6 l’amore che l’ha legata a Massimo Troisi e quei due anni trascorsi assieme, gli ultimi di vita dell’attore. Chiamata da Alfonso Signorini nella Mistery, l’attrice ha raccontato la sua storia con il protagonista de Il Postino. Vi raccomandiamo... GF Vip 6: i battibecchi tra Nathaly Caldonazzo e Sonia Bruganelli continuano Massimo Troisi è stato il secondo amore di Nathaly Caldonazzo: il primo è stato Luca, come ha detto lei, con cui è stata fidanzata per 7 anni. La showgirl è Troisi, morto nel 1994 in seguito a problemi cardiaci, si erano conosciuti 28 ... Leggi su diredonna (Di martedì 18 gennaio 2022)al Grande Fratello Vip 6 l’amore che l’ha legata ae quei due anni trascorsi assieme, gli ultimi di vita dell’attore. Chiamata da Alfonso Signorini nella Mistery, l’attrice ha raccontato la sua storia con il protagonista de Il Postino. Vi raccomandiamo... GF Vip 6: i battibecchi trae Sonia Bruganelli continuanoè stato il secondo amore di: il primo è stato Luca,ha detto lei, con cui è stata fidanzata per 7 anni. La showgirl è, morto nel 1994 in seguito a problemi cardiaci, si erano conosciuti 28 ...

