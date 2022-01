Gf Vip 6, Jessica Selassié in lacrime per le dure parole della mamma di Sophie Codegoni, Alessandro Basciano la consola (Di martedì 18 gennaio 2022) La sorpresa della mamma di Sophie Codegoni ieri sera in Casa ha sconvolto un po’ gli equilibri tra la figlia e Jessica Selassié. Dacché le due gieffine erano amiche – nonostante qualche piccolo malcontento legato alla figura di Alessandro Basciano – nell’ultima puntata sono addirittura arrivate a nominarsi reciprocamente. La madre dell’ex tronista ha, infatti, messo in guardia la figlia, sostenendo che Jessica parlerebbe male di lei alle sue spalle, mentre a essere una vera amica in Casa sarebbe invece Soleil Sorge. Una volta terminata la messa in onda, la princess è scoppiata in lacrime, come raccontano i colleghi di Biccy.it. Mi hanno fatto passare da S, sono una persona con dei valori e sinceramente ci rimango ... Leggi su isaechia (Di martedì 18 gennaio 2022) La sorpresadiieri sera in Casa ha sconvolto un po’ gli equilibri tra la figlia e. Dacché le due gieffine erano amiche – nonostante qualche piccolo malcontento legato alla figura di– nell’ultima puntata sono addirittura arrivate a nominarsi reciprocamente. La madre dell’ex tronista ha, infatti, messo in guardia la figlia, sostenendo cheparlerebbe male di lei alle sue spalle, mentre a essere una vera amica in Casa sarebbe invece Soleil Sorge. Una volta terminata la messa in onda, la princess è scoppiata in, come raccontano i colleghi di Biccy.it. Mi hanno fatto passare da S, sono una persona con dei valori e sinceramente ci rimango ...

