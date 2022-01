Calciomercato Juve, il rinforzo che Allegri aspetta può arrivare dalla Premier (Di martedì 18 gennaio 2022) La Juve cerca rinforzi importanti nel reparto offensivo: ora la situazione di Calciomercato appare più favorevole Il rapporto di Paulo Dybala con la società appare in bilico e la mancanza di gol provenienti da reparto offensivo si fanno sentire. La Juventus, perciò, sta pensando a come muoversi sul mercato per andare a pescare rinforzi importanti. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 18 gennaio 2022) Lacerca rinforzi importanti nel reparto offensivo: ora la situazione diappare più favorevole Il rapporto di Paulo Dybala con la società appare in bilico e la mancanza di gol provenienti da reparto offensivo si fanno sentire. Lantus, perciò, sta pensando a come muoversi sul mercato per andare a pescare rinforzi importanti. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

cmdotcom : Chiesa a CM: '#Serra ha sbagliato, ma non distruggiamolo. C'era un rigore nettissimo contro la #Juve'… - cmdotcom : #Juve-#Dybala, Paulo vuole ancora il rinnovo e non pensa all'#Inter. Ma #Marotta sa come si fa...… - cmdotcom : #Inter, #Marotta sornione: l'occasione per strappare alla #Juve il pupillo #Dybala è ghiotta - melomelo1961 : - sportli26181512 : Juve, resta viva l'idea Martial: United apre al prestito. Le news di calciomercato: Filo diretto tra i bianconeri e… -