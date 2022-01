Beppe Grillo è indagato per i contratti della Moby spa (Di martedì 18 gennaio 2022) Beppe Grillo è indagato dalla procura di Milano per i contratti pubblicitari sottoscritti nel biennio 2018-2019 dalla Moby spa - la società di trasporto marittimo dell’armatore Vincenzo Onorato – con il blog BeppeGrillo.it. Secondo l’accusa si tratta di traffico di influenze illecite. La circostanza, segnala Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, emerge a margine di alcuni sequestri che la Guardia di Finanza di Milano ha eseguito la mattina di martedì 18 gennaio in una inchiesta su alcuni dei beneficiari di contributi, o controparti di contratti, della compagnia. Moby spa nel giugno 2020 è stata ammessa dal tribunale di Milano alla procedura di concordato preventivo (scongiurando così un fallimento ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 gennaio 2022)dalla procura di Milano per ipubblicitari sottoscritti nel biennio 2018-2019 dallaspa - la società di trasporto marittimo dell’armatore Vincenzo Onorato – con il blog.it. Secondo l’accusa si tratta di traffico di influenze illecite. La circostanza, segnala Luigi Ferrarella sul CorriereSera, emerge a margine di alcuni sequestri che la Guardia di Finanza di Milano ha eseguito la mattina di martedì 18 gennaio in una inchiesta su alcuni dei beneficiari di contributi, o controparti dicompagnia.spa nel giugno 2020 è stata ammessa dal tribunale di Milano alla procedura di concordato preventivo (scongiurando così un fallimento ...

