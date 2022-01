Il visore mixed reality di Apple si surriscalda | possibile rinvio al 2023

Advertising

TuttoTechNet : Ci sono nuovi dettagli sul visore di Apple per la mixed reality #apple -

Ultime Notizie dalla rete : visore mixed

TuttoTech.net

... Magic Leap ha fornito a un gruppo di aziende sanitarie l'accesso anticipato al suoper ... Un'altra azienda, Brainlab, vuole rendere disponibile il suo softwareReality Viewer su Magic Leap ...Da un punto di vista tecnico, si tratta di undotato di diversi sensori in grado di ... ttps://www.biometricupdate.com/202112/openbci - raise - funds - to - further - biometric -- reality -...In vista di un rilascio pianificato entro la fine dell’anno, Magic Leap ha fornito a un gruppo di aziende sanitarie l’accesso anticipato al suo visore per realtà aumentata di seconda generazione. Una ...Un'offerta di lavoro di Microsoft parla del Team Vortex dell'azienda, che si occuperà delle future esperienze AR e MR di Redmond.