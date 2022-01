Australian Open 2022, Kecmanovic: “Ho voluto vincere per Djokovic” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il serbo Miomir Kecmanovic, numero 78 del ranking mondiale, ha voluto dedicare la propria vittoria d’esordio agli Australian Open 2022 a Novak Djokovic. Queste le sue parole al termine del successo in tre facili set contro il lucky loser azzurro Salvatore Caruso: “Ho voluto vincere anche per Djokovic. So che non c’è molto che possiamo fare per lui, ma stiamo facendo del nostro meglio per esserci per lui e per aiutarlo in questo momento”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il serbo Miomir, numero 78 del ranking mondiale, hadedicare la propria vittoria d’esordio aglia Novak. Queste le sue parole al termine del successo in tre facili set contro il lucky loser azzurro Salvatore Caruso: “Hoanche per. So che non c’è molto che possiamo fare per lui, ma stiamo facendo del nostro meglio per esserci per lui e per aiutarlo in questo momento”. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - Agenzia_Ansa : Sarà l'italiano Salvatore Caruso, 28 anni, di Avola (Siracusa) a giocare al primo turno degli Australian Open al po… - fanpage : Ultim'ora Novak #Djokovic non giocherà gli #AustralianOpen2022 - Cristal34128339 : @ladyonorato Gli Australian Open stanno diventando, come il calcio e altri sport, giochi ad alto rischio per la vit… - Cristal34128339 : @ladyonorato Dalila Jakupovic lascia la sua qualificazione agli Australian Open dopo un attacco di 'tosse e angosci… -