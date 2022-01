Amici 21, la reazione di Raimondo Todaro a favore di Christian Stefanelli indigna i fan di Cristiano La Bozzetta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Raimondo Todaro è finito al centro delle polemiche dopo la puntata andata in onda ieri, di Amici di Maria de Filippi. Durante la consueta fascia pomeridiana del talent infatti, gli allievi della scuola sono tenuti a esibirsi in sfide di ballo e canto, al fine di avere conferma del proprio banco. Il rischio è l’eliminazione dal programma, per lasciare spazio a nuovi allievi a detta dei professori più talentuosi. Durante l’ultima puntata, è stato un personaggio molto amato a dover lasciare la scuola. Parliamo di Cristiano La Bozzetta, che in questo caso ha perso la sfida contro un altro allievo, Christian Stefanelli. Quest’ultimo, ballerino di modern, in particolare è un pupillo dell’insegnante di ballo Raimondo Todaro. Quando il suo ... Leggi su isaechia (Di lunedì 17 gennaio 2022)è finito al centro delle polemiche dopo la puntata andata in onda ieri, didi Maria de Filippi. Durante la consueta fascia pomeridiana del talent infatti, gli allievi della scuola sono tenuti a esibirsi in sfide di ballo e canto, al fine di avere conferma del proprio banco. Il rischio è l’eliminazione dal programma, per lasciare spazio a nuovi allievi a detta dei professori più talentuosi. Durante l’ultima puntata, è stato un personaggio molto amato a dover lasciare la scuola. Parliamo diLa, che in questo caso ha perso la sfida contro un altro allievo,. Quest’ultimo, ballerino di modern, in particolare è un pupillo dell’insegnante di ballo. Quando il suo ...

