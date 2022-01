Salto con gli sci, Zakopane 2022: Lindvik trionfa, Geiger e Lanisek sul podio (Di domenica 16 gennaio 2022) Marius Lindvik ha trionfato in occasione della gara sulle nevi di Zakopane, località polacca, nella circostanza di un appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2021/2022. Il norvegese ha totalizzato 294.6 punti dopo i due salti previsti dalla competizione, riuscendo a superare l’agguerrita concorrenza del tedesco Karl Geiger e dello sloveno Anze Lanisek, rispettivamente secondo con 284.6 e terzo con 283.7 punti. Appena fuori dal podio il giapponese Ryoyu Kobayashi, fermatosi a 282.6 punti. L’austriaco Daniel Tschofenig ha chiuso la top 5 con 281.3 punti complessivi, precedendo il connazionale Daniel Huber; tra gli esponenti dell’Austria, anche Jan Hoerl tra i primi 10, esattamente ottavo con 273.5 punti. Nessun italiano in ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Mariushato in occasione della gara sulle nevi di, località polacca, nella circostanza di un appuntamento valevole per la Coppa del Mondo dicon gli sci 2021/. Il norvegese ha totalizzato 294.6 punti dopo i due salti previsti dalla competizione, riuscendo a superare l’agguerrita concorrenza del tedesco Karle dello sloveno Anze, rispettivamente secondo con 284.6 e terzo con 283.7 punti. Appena fuori dalil giapponese Ryoyu Kobayashi, fermatosi a 282.6 punti. L’austriaco Daniel Tschofenig ha chiuso la top 5 con 281.3 punti complessivi, precedendo il connazionale Daniel Huber; tra gli esponenti dell’Austria, anche Jan Hoerl tra i primi 10, esattamente ottavo con 273.5 punti. Nessun italiano in ...

