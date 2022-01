Risultati classifica Serie B: accorcia il Lecce, pari per Monza e Benevento (Di domenica 16 gennaio 2022) Risultati e classifica Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti della diciannovesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla diciannovesima giornata di Serie B che si svolgerà tra venerdì 14 e domenica 16 gennaio: tutti i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Weekend di fuoco nel campionato cadetto che aprirà i battenti con l’anticipo del venerdì tra Ternana e Ascoli. Sabato caratterizzato dal match della capolista Pisa che ospita il Frosinone, mentre in precedenza il Brescia chiede strada alla Reggina. Menù domenicale che propone incroci pericolosi per Monza, Lecce e Benevento, mentre la Lega ha ufficializzato il rinvio di ben tre gare per covid: ai box resteranno Parma, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022)B LIVE: tutti gli aggiornamenti della diciannovesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla diciannovesima giornata diB che si svolgerà tra venerdì 14 e domenica 16 gennaio: tutti i, lae i marcatori delle partite. Weekend di fuoco nel campionato cadetto che aprirà i battenti con l’anticipo del venerdì tra Ternana e Ascoli. Sabato caratterizzato dal match della capolista Pisa che ospita il Frosinone, mentre in precedenza il Brescia chiede strada alla Reggina. Menù domenicale che propone incroci pericolosi per, mentre la Lega ha ufficializzato il rinvio di ben tre gare per covid: ai box resteranno Parma, ...

Advertising

citynowit : Tre le gare non giocate, alle spalle della Reggina cambia poco, ma in quattro con una partita in meno - menelpallone : 2^ CATEGORIA - Girone C: risultati, classifica e calendario - gilnar76 : Risultati e classifica Serie A LIVE: in campo Roma e Cagliari #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - marinabeccuti : Serie A, la classifica aggiornata - Torinogranatait : Serie A, la classifica aggiornata -