Netflix aumenta il prezzo dei suoi abbonamenti per ora solo in Nord America

(Di domenica 16 gennaio 2022) Per ora riguarda solamente gli Stati Uniti e Canada, ma a breve l’aumento deldei pacchetti di abbonamento apotrebbe essere esteso anche ad altri Paesi. Da venerdì 14 gennaio 2022, infatti, l’azienda californiana che offre uno dei più apprezzati e diffusi servizi di streaming – di film e serie tv – al mondo ha iniziato ad aggiornare il proprio tariffario in. In Italia l’ultimo aggiornamento del piano di abbonamento è avvenuto nel corso dello scorso anno, nel mese di ottobre. La dinamica dell’azienda sembra essere sempre la stessa: ogni due anni si procede con una piccola crescita del. Ora tocca, dunque, agli USA e ai vicini canadesi, ma a breve potrebbe esserci un ritocco anche altrove. LEGGI ANCHE > E c’è la possibilità molto concreta che il caso di Djokovic stia ...

Nelle scorse oreha confermato di essere in procinto di aumentare il costo di tutti i suoi abbonamenti negli ... Il piano base, che in Nord America ha una risoluzione massima di 720p,di ...... il piano standard per gli abbonati statunitensi (che consente l'utilizzo di due schermi HD ed è il piano più popolare)da 13,99$ a 15,49$ al mese.aveva già aumentato i suoi prezzi a ...Non si salvano nemmeno i dolci, con cornetti, brioche e lievitati che registrano aumenti del +20%, e prezzi che salgono da 1 euro a 1,20 euro Lo denuncia Assoutenti, che segnala rincari a macchia di l ...A distanza di qualche mese dall'ultima volta, Netflix ha deciso di rincarare la dose ed aumentare nuovamente il costo degli abbonamenti ...