Australian Open 2022, il possibile cammino di Rafael Nadal nel tabellone. (Di domenica 16 gennaio 2022) Ormai ci siamo, questa notte inizieranno gli Australian Open 2022. Si tratterà, come di consueto, del primo grande appuntamento della nuova stagione e tutti vorranno partire con il piedi giusto. Tra questi, anche lo spagnolo Rafael Nadal andrà a caccia di un grande risultato, andiamo dunque a vedere il suo possibile percorso in Australia per capire fin dove potrà arrivare. Il maiorchino, che è tornato a giocare in queste ultime settimane dopo uno stop di quasi metà anno, si trova nella parte del tabellone e al primo turno affronterà lo statunitense Marcos Giron (n.66 del mondo). In caso di successo, ci sarà poi la sfida contro il vincente tra la wild card Australiana Thanasi Kokkinakis (n.145 ATP) e il tedesco Yannick Hanfmann (n.126 del ranking).

