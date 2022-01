Quirinale, Letta: «Berlusconi è divisivo, il centrodestra non ha diritto di precedenza» (Di sabato 15 gennaio 2022) Enrico Letta nella direzione del Pd di oggi ha parlato delle prossime elezioni del Colle la cui prima votazione è in programma il 24 gennaio. Il segretario dem si è espresso... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 15 gennaio 2022) Enriconella direzione del Pd di oggi ha parlato delle prossime elezioni del Colle la cui prima votazione è in programma il 24 gennaio. Il segretario dem si è espresso...

