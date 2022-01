La morte di Lorenzo Lazzarini mette Doc Nelle tue Mani 2 sotto accusa, tutto troppo caotico? (Di venerdì 14 gennaio 2022) La morte di Lorenzo Lazzarini in Doc Nelle tue Mani 2 ha lasciato tutti senza fiato. Gianmarco Saurino si era visto davvero poco sul set e in molti avevano già mandato giù il boccone amaro ma quello che è successo nella prima puntata di questa seconda stagione, ha fatto finire la serie sotto accusa: perché è avvenuto tutto in Maniera così veloce? In un primo momento abbiamo saputo della gravidanza di Giulia, poi la bellissima dichiarazione d’amore di Lorenzo che Giulia la ama da sempre e infine quello che sembrava finalmente qualcosa di importante. I due avevano deciso di formare una coppia almeno per il loro bambino ma già qui sorgono le prime polemiche: Giulia era stata abbastanza chiara sui suoi sentimenti per ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ladiin Doctue2 ha lasciato tutti senza fiato. Gianmarco Saurino si era visto davvero poco sul set e in molti avevano già mandato giù il boccone amaro ma quello che è successo nella prima puntata di questa seconda stagione, ha fatto finire la serie: perché è avvenutoinera così veloce? In un primo momento abbiamo saputo della gravidanza di Giulia, poi la bellissima dichiarazione d’amore diche Giulia la ama da sempre e infine quello che sembrava finalmente qualcosa di importante. I due avevano deciso di formare una coppia almeno per il loro bambino ma già qui sorgono le prime polemiche: Giulia era stata abbastanza chiara sui suoi sentimenti per ...

fanpage : L’attore Gianmarco Saurino è stato il primo a interpretare un personaggio che muore a causa del Covid in una produz… - illypinkyy : RT @buiopomodoro: Vaccinatevi, perché la morte di Lorenzo Lazzarini paziente 0 non sia stata inutile #DocNelleTueMani2 - ahorandogg : RT @pierspollon: Questo era il mio intento...la morte di lorenzo è una botta più per me che per voi...credetemi - vaneverdiani : RT @buiopomodoro: Vaccinatevi, perché la morte di Lorenzo Lazzarini paziente 0 non sia stata inutile #DocNelleTueMani2 - angiessintwt : Qui per dire che supererò la morte di Lorenzo nel duemilamai . -