Doc-Nelle tue mani | Lorenzo muore e Saurino rivela perché ha deciso di lasciare il set

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ieri è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Doc –tue, la serie tv che nella sua prima edizione è stata amatissima. Il dottor Fanti, egregiamente interpretato da un bravissimo e strepitoso Luca Argentero è tornato per far sognare ancora milioni di italiani in un ruolo che gli calza a pennello nel quale è così credibile che verrebbe voglia di chiamarlo “Doc” anche nella vita reale. La nuova edizione, che certamente sarà piena di colpi di scena, regalerà anche un momento molto doloroso, quello della morte di, altro personaggio amatissimo della serie. E’ stato lo stesso, l’attore che gli presta il volto, a svelare come mai hadila serie nonostante sia all’apice del successo. Vediamo cosa ha ...