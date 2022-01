Advertising

CorriereQ : Bimba precipitata a Torino, fermato compagno madre - CorriereQ : Bimba precipitata a Torino, fermato compagno madre - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Una bimba di 3 anni è precipitata dal quarto piano a Torino. Fatima è morta in ospedale, aveva un grave trauma cranico. L… - nuovasocieta : Bimba precipitata dal balcone, fermato il compagno della madre - fanpage : C'è un fermo per la morte della bimba di 3 anni precipitata dal balcone di una palazzina a Torino. Si tratta del co… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimba precipitata

C'e' un fermo nell'indagine della polizia sulladi tre anni morta a Torino dopo esseredal balcone di una palazzina. Si tratta del compagno della mamma. Al momento però non sono noti i termini dell'accusa né le ipotesi di reato. .Il fermo del compagno della madre C'è un fermo nell'indagine della polizia sulladi tre anni morta a Torino dopo esseredal balcone di una palazzina. Si tratta del compagno della ...Una bimba di tre anni è precipitata dal balcone di casa sua, al quarto piano di un palazzo in via Milano. E' morta questa mattina.Dramma nella serata di ieri a Torino, una bimba di soli tre anni è precipitata dal quarto piano. La giovane vittima non ce l'ha fatta ...