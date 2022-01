Andrea Iannone a Verissimo parla di Belen: “L’ho sempre vista soffrire per il fallimento con Stefano” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Andrea Iannone ospite a Verissimo dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle racconta anche di Belen, del dolore che ha sempre visto. E’ una delle rare volte che Iannone parla della sua ex fidanzata e lo fa con molta sincerità perché racconta quello che forse tutti vedevano e lo vedeva anche lui: la sofferenza per il fallimento, per un matrimonio finito, per l’addio di Stefano De Martino. Non è da tutti parlare in questo modo ma Andrea Iannone ha questo merito e confida che quando stava con Belen l’ha sempre vista soffrire tanto. Forse sapeva che sarebbe andata a finire con un ritorno tra Belen e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 14 gennaio 2022)ospite adopo l’esperienza a Ballando con le Stelle racconta anche di, del dolore che havisto. E’ una delle rare volte chedella sua ex fidanzata e lo fa con molta sincerità perché racconta quello che forse tutti vedevano e lo vedeva anche lui: la sofferenza per il, per un matrimonio finito, per l’addio diDe Martino. Non è da tuttire in questo modo maha questo merito e confida che quando stava conl’hatanto. Forse sapeva che sarebbe andata a finire con un ritorno trae ...

