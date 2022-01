Sciopero generale dei trasporti venerdì 14 gennaio: inizio, fine, fasce protette e modalità (Di giovedì 13 gennaio 2022) Uno Sciopero generale dei trasporti è stato confermato e annunciato per la giornata di venerdì 14 gennaio 2022. La comunicazione è arrivata dai sindacati; lo Sciopero coinvolgerà tutto il territorio nazionale ma saranno previste modalità e fasce protette. Sciopero generale dei trasporti: l’annuncio dei sindacati “Confermato venerdì 14 gennaio lo Sciopero nazionale di quattro ore di tutte le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico locale, a quali si applica il contratto degli autoferrotranvieri internavigatori”. La protesta interesserà quindi i bus urbani, extraurbani, metro, tram e ferrovie, compresi alcuni treni ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) Unodeiè stato confermato e annunciato per la giornata di142022. La comunicazione è arrivata dai sindacati; locoinvolgerà tutto il territorio nazionale ma saranno previstedei: l’annuncio dei sindacati “Confermato14lonazionale di quattro ore di tutte le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico locale, a quali si applica il contratto degli autoferrotranvieri internavigatori”. La protesta interesserà quindi i bus urbani, extraurbani, metro, tram e ferrovie, compresi alcuni treni ...

