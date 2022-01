Nei bollettini solo i contagi con sintomi? Stop dell’Iss ai governatori: «Così non sapremmo quanto e dove circola il virus» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Non si possono scorporare i dati dei ricoverati con sintomi da Covid dai dati sugli asintomatici. Alle sempre più forti pressioni dei governatori ha risposto l’Istituto superiore di Sanità che ha ribadito il principio con cui dovrebbe essere costruito il bollettino sull’andamento della pandemia, sempre più in discussione almeno nella sua frequenza quotidiana. Il monitoraggio, secondo gli esperti dell’Iss: «deve contenere i positivi e non solo i casi con sintomatologia più indicativa di Covid-19 (sintomi respiratori, febbre elevata, alterazione gusto e olfatto)». E ha poi sottolineato che «la maggior parte delle infezioni, in particolare nei vaccinati, decorre in maniera asintomatica o con sintomi molto sfumati. Non sorvegliare questi casi, limiterebbe la capacità di identificare le ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022) Non si possono scorporare i dati dei ricoverati conda Covid dai dati sugli asintomatici. Alle sempre più forti pressioni deiha risposto l’Istituto superiore di Sanità che ha ribadito il principio con cui dovrebbe essere costruito il bollettino sull’andamento della pandemia, sempre più in discussione almeno nella sua frequenza quotidiana. Il monitoraggio, secondo gli esperti: «deve contenere i positivi e noni casi con sintomatologia più indicativa di Covid-19 (respiratori, febbre elevata, alterazione gusto e olfatto)». E ha poi sottolineato che «la maggior parte delle infezioni, in particolare nei vaccinati, decorre in maniera asintomatica o conmolto sfumati. Non sorvegliare questi casi, limiterebbe la capacità di identificare le ...

