Battlefield 2042 | i dati delle vendite sono più bassi di quelli registrati

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Un recente rumor sembra rivelare come iottenuti danella prima settimana di rilascio non corrispondano realmente al numero di copie vendute Si tratta di un momento piuttosto strano per i giochi multiplayer sparatutto in prima persona; mentre titoli come Fortnite e Apex Legends continuano a spopolare su ogni genere di dispositivo e piattaforma, recentemente è possibile vedere una disfatta pesante dei titoli multigiocatore più iconici e tradizionali, come Call of Duty e la serie di. Infatti, entrambe le saghe si trovano a doversi confrontare con un’insoddisfazione generale da parte dei giocatori, dovuta alla gestione dei due giochi da parterispettive case di sviluppo....