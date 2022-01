Addio Xbox One | Microsoft ha già fermato la produzione da oltre un anno

Advertising

L'a tutte leOne sul finire del 2020 è stato confidato adesso ai colleghi di theverge.com da Cindy Walker, senior director ofproduct marketing: Chissà che Microsoft non si sia ...... dicendo ufficialmentealle console current - gen. Sembra infatti che durante tutto il 2021 non siano state più prodotte nuove consoleOne : le uniche disponibili in commercio erano quelle ...È arrivata, con una notevole differita, la conferma ufficiale dello stop alla produzione delle "vecchie" Xbox One. Qualche lettore assiduo magari ricorderà che nel luglio 2020 scrivemmo: "Xbox One X e ...Nel corso del 2021 Microsoft ha interrotto la produzione delle console Xbox One, concentrandosi sulla nuova generazione. Ecco i dettagli.