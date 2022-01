Advertising

Novella_2000 : Simone Di Pasquale lancia una stoccata a Raimondo Todaro - StraNotizie : Raimondo Todaro, arriva l’affondo di Simone Di Pasquale - BITCHYFit : Raimondo Todaro, arriva l’affondo di Simone Di Pasquale - gianlu_79 : RT @bubinoblog: SIMONE DI PASQUALE PUNZECCHIA RAIMONDO TODARO. POI APRE AL DAYTIME DI BALLANDO? - bubinoblog : SIMONE DI PASQUALE PUNZECCHIA RAIMONDO TODARO. POI APRE AL DAYTIME DI BALLANDO? -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Pasquale

Nuovo attacco a Raimondo Todaro . Questa volta a parlare èDi, che prenderà il suo posto come coreografo nel programma "Il Cantante Mascherato". Il fatto che Todaro abbia lasciato "Ballando con le stelle" per andare ad Amici ha infastidito ...Stiamo parlando didiche rimane nel programma dopo aver ricoperto nella scorsa stagione il ruolo di investigatore speciale al fianco di Sara Di Vaira, la ballerina che sarà ...Simone Di Pasquale, in procinto di iniziare l’avventura come coreografo de “Il Cantante Mascherato”, ha non ha esitato a parlare ...«Chi se ne è andato prima di me, di certo lo ha fatto con modalità e obiettivi diversi dai miei». Ecco il colpo ben assegnato di Simone Di Pasquale a Raimondo Todaro.